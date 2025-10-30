Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal nicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt stagnierte von Juli bis September auf dem Niveau des Vorquartals, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag zu seiner ersten Schätzung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten dies erwartet. Sie sagten in ersten Kommentaren:
PHILIP SCHEUERMEYER, KFW:
«Wir sollten diese Zahl (0,0 Prozent) grundsätzlich nicht zu hoch hängen. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die ersten Wachstumsberechnungen sehr revisionsanfällig sind. Aus einer Quasi-Stagnation in den Jahren 2023 und 2024 wurde im Nachhinein eine deutliche Rezession. Wie der Name schon sagt, handelt es sich auch bei den ersten offiziellen Wachstumsraten nur um Schätzungen, die auf unvollständigen Daten beruhen. Entscheidend ist das Gesamtbild aus den Wachstumszahlen und den sogenannten weichen Indikatoren aus Unternehmensbefragungen wie dem Einkaufsmanagerindex oder dem Ifo-Geschäftsklima. Gemessen daran ergibt sich für das dritte Quartal allerdings auch ein nur durchwachsenes Konjunkturbild, das grob zu der gemeldeten Stagnation passt.»
JENS-OLIVER NIKLASCH, LBBW:
«Das Ergebnis entspricht den bescheidenen Erwartungen. Es läuft weiterhin nicht in Deutschland. Konkret war es im dritten Quartal der Aussenhandel, der das Gesamtergebnis belastete. Immerhin: Steigende Investitionen sind ein Lichtblick. Allerdings müsste sich hier ein über längere Zeit stabiler Trend etablieren. Das deutsche Ergebnis wirkt zudem deswegen besonders trist, weil es offenbar in den anderen Ländern des Euroraums besser läuft. Die Frühindikatoren hierzulande machen ebenfalls wenig Mut, was die anstehenden ein bis zwei Quartale angeht. Nur immer auf den Impuls des Sondervermögens zu verweisen, wird auf die Dauer zu wenig sein. Wachstumsfördernde Reformen sind das Gebot der Stunde.»
ALEXANDER KRÜGER, CHEFVOLKSWIRT HAUCK AUFHÄUSER LAMPE:
«Die Wirtschaftsaktivität zeigt weiterhin grosse Tristesse. Durch den US-Zollschock und den intensiven Wettbewerb mit China wird es die exportorientierte Industrie weiter schwer haben. Gewisse Besserung ist mit dem Fiskalpaket der Bundesregierung zwar in Sicht. Langfristig ist das aber nur der Fall, wenn es nicht weiter zum Stopfen von Haushaltslöchern herangezogen wird. Das Ziel muss es sein, mit Investitionen einen höheren Wachstumspfad zu erreichen. Ein Heilmittel gegen Stagnation ist das Fiskalpaket also nur bei vorwiegend investiver Verwendung. Danach sieht es zurzeit aber nicht aus, weshalb nicht mehr als ein konjunkturelles Strohfeuer winkt. Die so wichtigen Strukturreformen ersetzt das Fiskalpaket nicht. Diesbezüglich ist der 'Herbst der Reformen' bis dato ein Reinfall.»
