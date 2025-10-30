ALEXANDER KRÜGER, CHEFVOLKSWIRT HAUCK AUFHÄUSER LAMPE:

«Die Wirtschaftsaktivität zeigt weiterhin grosse Tristesse. Durch den US-Zollschock und den intensiven Wettbewerb mit China wird es die exportorientierte Industrie weiter schwer haben. Gewisse Besserung ist mit dem Fiskalpaket der Bundesregierung zwar in Sicht. Langfristig ist das aber nur der Fall, wenn es nicht weiter zum Stopfen von Haushaltslöchern herangezogen wird. Das Ziel muss es sein, mit Investitionen einen höheren Wachstumspfad zu erreichen. Ein Heilmittel gegen Stagnation ist das Fiskalpaket also nur bei vorwiegend investiver Verwendung. Danach sieht es zurzeit aber nicht aus, weshalb nicht mehr als ein konjunkturelles Strohfeuer winkt. Die so wichtigen Strukturreformen ersetzt das Fiskalpaket nicht. Diesbezüglich ist der 'Herbst der Reformen' bis dato ein Reinfall.»