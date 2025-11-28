JÖRG KRÄMER, CHEFÖKONOM COMMERZBANK:

«Die Inflation liegt ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel weiter deutlich über der Marke von zwei Prozent, obwohl die deutsche Wirtschaft in den zurückliegenden beiden Jahren in der Rezession war und seit Jahresanfang nur stagnierte. Gegen eine nachlassende unterliegende Inflation spricht auch, dass die Löhne im dritten Quartal wieder schneller gestiegen sind. Bei der Inflationsbekämpfung ist die letzte Meile die schwierigste.»