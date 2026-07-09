Experten rechnen jedoch nicht damit, dass es mit der jüngsten Eskalationswelle wieder zu einem vollumfänglichen Flächenbrand im Nahen Osten kommt. US-Präsident Trump hatte erklärt, ​er ​erwarte keine Rückkehr zu einem ⁠umfassenden Krieg. Dennoch seien sich die Händler bewusst, ​dass man auf alles vorbereitet ⁠sein müsse, sagte Chris Weston, Leiter der Forschungsabteilung bei Pepperstone. Die ‌Lage sei nach wie vor sehr unbeständig.