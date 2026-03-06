Die Route durch das Rote Meer birgt jedoch ebenfalls ​Risiken durch Angriffe ​der mit dem Iran verbündeten Huthi-Miliz. ⁠Einige Charterungen für Tanker für Yanbu scheiterten Händlern und Schiffsmaklern ​zufolge bereits an hohen ⁠Frachtraten und Sicherheitsbedenken. Zudem sei es schwierig, verfügbare Tanker in der Nähe von Yanbu ‌zu finden, sagte Janiv Shah von Rystad Energy. Dem Analysehaus zufolge sind fast zehn Prozent der gängigen Öltanker in der Nähe der Strasse von ‌Hormus blockiert. Insidern zufolge hat der indische Konzern Reliance jedoch bereits ​vorläufig zugestimmt, einen Supertanker und ein kleineres Schiff in Yanbu zu beladen.