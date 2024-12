Der US-Bundesstaat New York will 75 Milliarden Dollar Strafe gegen Unternehmen der fossilen Energiewirtschaft verhängen, um damit Folgen des Klimawandels zu finanzieren. Dies sieht ein Gesetz vor, das Gouverneurin Kathy Hochul am Donnerstag unterzeichnete. Damit soll ein Teil der Kosten für die Sanierung und Anpassung an den Klimawandel von privaten Steuerzahlern auf Unternehmen der Öl-, Gas- und Kohle-Branche verlagert werden.