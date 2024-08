Die meisten grossen Ölkonzerne haben sich jedoch von ihren grünen Plänen verabschiedet. Auch Shell, die Konkurrentin von BP, hat die einst hohen Emissionssenkungsziele gestutzt und will sich stärker auf die bereits profitablen Geschäftsbereiche konzentrieren – will heissen, Öl und Gas. Und das wird von den Anlegerinnen und Anlegern honoriert. Der Shell-Aktienkurs ist dieses Jahr deutlich im Plus, während BP 10 Prozent verloren hat.