Auch beim geplanten Bau von Terminals zum Export von Flüssiggas (LNG) liegen die USA vorn, und zwar mit 388,23 Millionen Tonnen pro Jahr, gefolgt von Russland mit 102,70 Millionen Tonnen jährlich, vor Mexiko und Katar mit 66,70 beziehungsweise 64,00 Millionen Tonnen pro Jahr. Die Daten beziehen sich nach Angaben von Urgewald auf Pläne von Firmen, Regierungsangaben könnten abweichen, falls es zum Beispiel noch keine Projektträger gibt.