Mit seiner Europa-Rede in Prag wollte Scholz seinen Anspruch als Führungsfigur in der Europäischen Union klar machen. Aber der russische Angriff auf die Ukraine hat die Lage in der EU unübersichtlich gemacht. In Osteuropa gibt es Unzufriedenheit mit der deutschen, aber auch französischen Hilfe für die Ukraine. Mit den nationalkonservativen Regierungen in Polen und Ungarn drohen harte Konflikte. Vom "sozialdemokratischen Jahrzehnt" in der EU, von dem Scholz Ende vergangenen Jahres schwärmte, ist nicht viel geblieben. Und wiederholte Spannungen im deutsch-französischen Duo zeigen, wie schwierig eine Positionierung für den Kanzler in der EU-27 ist. Exponiert hat sich Scholz zumindest auf eine schnelle Annäherung der Westbalkan-Staaten an die EU - was aber noch zählbare Erfolge bringen muss.