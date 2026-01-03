US-Präsident Donald Trump hatte im ‌Dezember eine Blockade gegen alle ‍sanktionierten Öltanker von und nach Venezuela angeordnet. Venezuela exportierte ​im November 2025 mehr als 900'000 Barrel Öl pro Tag. Das Land hatte zuletzt jedoch Schwierigkeiten, sein ‌Rohöl in China, dem ⁠Hauptabnehmer, zu verkaufen, da es ‌zunehmend mit ebenfalls sanktioniertem Öl aus Russland und dem Iran konkurriert.