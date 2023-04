"Die Erfolgsbilanz der letzten 30 Jahre zeigt uns, dass Oldtimer zu einer finanziellen Anlageklasse geworden sind, die unsere Kunden in ihren Portfolios haben wollen", sagt Giorgio Medda, Chef des italienischen Vermögensverwalters Azimut. Das Unternehmen legt in diesem Jahr den nach eigenen Angaben weltweit ersten "Evergreen"-Fonds auf, der in Oldtimer mit einem Wert von jeweils mehr als einer Million Euro investiert. Während der Azimut-Fonds keine Fälligkeit hat und unbegrenzt neue Gelder aufnehmen kann, hat der Schweizer Vermögensverwalter Hetica Capital 2021 einen geschlossenen Fonds mit einem Volumen von 50 Millionen Euro ins Leben gerufen. Dieser soll nach sieben Jahren eine Rendite von neun bis 15 Prozent bringen und hat bisher ein Dutzend Autos gekauft. Bis zum fünften Jahr sollen es 30 bis 35 Autos werden. In den letzten beiden Jahren sollen die Fahrzeuge wieder verkauft und die Anleger ausgezahlt werden.