Das bereinigte Ergebnis erreichte im ersten Quartal 3,2 ⁠Milliarden Dollar nach 1,38 Milliarden im Vorjahreszeitraum, wie BP am ‌Dienstag mitteilte. Analysten hatten lediglich mit 2,67 ‌Milliarden Dollar gerechnet. ​Getragen wurde das Ergebnis vor allem vom Kunden- und Produktgeschäft samt dem Ölhandel, der mit einem Vorsteuergewinn von 3,2 Milliarden Dollar die Schätzungen von 2,5 Milliarden deutlich ‌übertraf. Durch den Irak-Krieg und der Sperrung der für Schiffe wichtigen Strasse von Hormus sind die Öllieferungen ins Stocken ​geraten und die Benzin-Preise entsprechend nach oben ​geschossen.