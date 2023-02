Gegen Vekselberg hatten die USA im Jahr 2018 wegen seiner Nähe zum russischen Machthaber Putin strenge Sanktionen verhängt. Der Investor ist in der Schweiz bekannt. Er hält etwa über die Tiwel Holding eine grosse Beteiligung am Industriekonzern Sulzer, ist über die Lamesa Holding am Immobilienunternehmen Züblin oder über einen Trust auch an der Oerlikon-Gruppe massgeblich beteiligt.