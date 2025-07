Die Opec+ will mit dem Schritt Marktanteile zurückgewinnen und zudem auf Forderungen von US-Präsident Donald Trump reagieren, der auf niedrigere Benzinpreise drängt. Die Opec+ fördert etwa die Hälfte des weltweiten Öls. Die Gruppe der acht Opec+-Mitglieder will am 3. August erneut beraten.