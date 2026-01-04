Das Ölkartell Opec+ hält seine Ölförderung trotz interner politischer Spannungen und eines deutlichen Preisverfalls stabil. Dies teilte ​die Gruppe am Sonntag nach einem ‌kurzen Online-Treffen mit. Die Ölpreise ‌waren 2025 um mehr als 18 Prozent gefallen. Dies ist der stärkste jährliche Rückgang seit 2020 und wird auf Sorgen vor einem wachsenden Überangebot zurückgeführt. Die acht an der ⁠Entscheidung beteiligten Länder fördern etwa die Hälfte des weltweiten Öls. Sie hatten ihre Förderziele von April bis Dezember 2025 um rund ​2,9 Millionen Barrel pro Tag erhöht. Im ‌November einigten sie sich jedoch darauf, ‍die Erhöhungen für die Monate Januar, Februar und März auszusetzen.