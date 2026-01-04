Das Ölkartell Opec+ hält seine Ölförderung trotz interner politischer Spannungen und eines deutlichen Preisverfalls stabil. Dies teilte die Gruppe am Sonntag nach einem kurzen Online-Treffen mit. Die Ölpreise waren 2025 um mehr als 18 Prozent gefallen. Dies ist der stärkste jährliche Rückgang seit 2020 und wird auf Sorgen vor einem wachsenden Überangebot zurückgeführt. Die acht an der Entscheidung beteiligten Länder fördern etwa die Hälfte des weltweiten Öls. Sie hatten ihre Förderziele von April bis Dezember 2025 um rund 2,9 Millionen Barrel pro Tag erhöht. Im November einigten sie sich jedoch darauf, die Erhöhungen für die Monate Januar, Februar und März auszusetzen.
Die jetzige Entscheidung der Opec+ - eines Zusammenschlusses der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und ihrer von Russland angeführten Verbündeten - fällt inmitten erheblicher Krisen. So waren die Spannungen zwischen den wichtigen Mitgliedern Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) im vergangenen Monat wegen des Konflikts im Jemen aufgeflammt. Die Gefangennahme des Präsidenten des kleineren Förderlandes Venezuela durch die USA wurde einem Delegierten zufolge bei dem Treffen nicht erörtert. Das nächste Treffen der Gruppe ist für den 1. Februar angesetzt.
(Reuters)