Rund 55 bis 65 Milliarden Dollar (umgerechnet 51 bis 60 Milliarden Euro) will das Unternehmen in dieser Dekade in die neuen Energieformen - erneuerbare Energien, Wasserstoff, Bioenergie, Elektromobilität - investieren. Habe der Anteil an den gesamten Investitionen des Konzerns 2019 noch drei Prozent betragen, seien es 2022 schon 30 Prozent gewesen. Mitte des Jahrzehnts sollten es 40 Prozent sein und am Ende der Dekade die Hälfte. «Aber wir müssen eben auch das liefern, was wir versprochen haben. Und die Renditen müssen stimmen», betonte Dotzenrath.