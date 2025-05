Das Unternehmen werde im zweiten Quartal Aktien im Wert von rund 2,75 Milliarden US-Dollar (rund 2,4 Mrd Euro) zurückkaufen, etwa 30 Prozent weniger als im Vorquartal, hiess es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung. «Die Ölpreise haben sich verändert», sagte Finanzvorstand Eimear Bonner in einem Interview. «Der Markt scheint sich aus Angebots- und Nachfragesicht abzuschwächen.»