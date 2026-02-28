Dies erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Samstag von vier Händlern. «Unsere Schiffe werden für mehrere Tage stillliegen», sagte ein leitender Manager eines grossen Handelshauses.
Die EU-Flugsicherheitsbehörde EASA empfiehlt Fluggesellschaften, den Luftraum über der Konfliktregion im Nahen Osten in allen Höhenlagen zu meiden. Es bestehe ein hohes Risiko für die zivile Luftfahrt, teilt die Behörde in einem Sicherheitshinweis mit. Im gesamten betroffenen Luftraum bestehe die Gefahr einer Ausweitung der Kämpfe, von Fehlidentifikationen oder Fehleinschätzungen. Mehrere Airlines kündigten an, Flüge in die Region auszusetzen.
US-Präsident Donald Trump will sich einem Medienbericht zufolge am Samstagmorgen (Ortszeit) mit einer Rede an die Nation wenden. Das Nachrichtenportal «Axios» beruft sich bei diesen Angaben auf einen US-Regierungsvertreter. Das Weisse Haus äusserte sich zunächst nicht dazu.
(Reuters)