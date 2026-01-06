ENI

Das italienische Unternehmen Eni fördert Gas aus dem Offshore-Feld Perla, ‌das ein 50:50-Joint-Venture mit Repsol ist und von der lokalen Gesellschaft Cardon IV betrieben wird. Das geförderte Gas wird für die ‍Stromerzeugung in Venezuela verwendet. Eni teilte mit, dass Venezuela dem Unternehmen zum Stand Juni 2025 rund 2,3 Milliarden Dollar schuldete. Das sei mehr als im Jahr 2024, aufgrund der Entscheidung der US-Regierung im März 2025, alle Lizenzen zu widerrufen, um über Rohöllieferungen von ​PDVSA geschuldetes Geld einzutreiben. «Eni beobachtet die Entwicklung der Situation genau; derzeit gibt es keine Auswirkungen auf den Betrieb, der regulär weiterläuft», sagte ein Eni-Sprecher.