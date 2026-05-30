Doch selbst bei einer vollständigen Öffnung der Strasse von Hormus könnte es noch Monate dauern, bis das schwarze Gold und all die anderen Rohstoffe und Produkte wieder ungehindert fliessen. «Die Lieferketten sind unterbrochen», so Meyer. «Schiffe sind am falschen Ort, Produktionsanlagen müssen wieder hochgefahren werden oder sind teilweise zerstört und müssen erst wieder aufgebaut werden.» Das gelte insbesondere auch für die Förderung von LNG-Gas aus Katar.