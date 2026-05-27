Der ‌Preis für ⁠Nordsee-Rohöl der Sorte Brent fällt um drei Prozent auf 93,70 Dollar je Fass (159 Liter) und ⁠zieht sich damit von seinem Anstieg vom Dienstag wieder weitgehend zurück. US-Leichtöl WTI verbilligt sich um fast vier Prozent auf ‌90,38 Dollar pro Barrel und verharrt damit auf dem tiefsten Stand ‌seit mehr als einem Monat.

«Eine Einigung steht möglicherweise ​noch nicht so kurz bevor, wie am Wochenende erhofft», erklären die Analysten der Deutschen Bank. «Allerdings scheinen die Gespräche trotz der jüngsten US-Angriffe weiterhin auf dem richtigen Weg zu sein.»

(Reuters)