Der Preis für Nordsee-Rohöl der Sorte Brent fällt um drei Prozent auf 93,70 Dollar je Fass (159 Liter) und zieht sich damit von seinem Anstieg vom Dienstag wieder weitgehend zurück. US-Leichtöl WTI verbilligt sich um fast vier Prozent auf 90,38 Dollar pro Barrel und verharrt damit auf dem tiefsten Stand seit mehr als einem Monat.
«Eine Einigung steht möglicherweise noch nicht so kurz bevor, wie am Wochenende erhofft», erklären die Analysten der Deutschen Bank. «Allerdings scheinen die Gespräche trotz der jüngsten US-Angriffe weiterhin auf dem richtigen Weg zu sein.»
(Reuters)