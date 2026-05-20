Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli sank auf 108,76 US-Dollar. Damit fiel der Preis der globalen Referenzsorte um 2,98 Prozent. Bei Kriegsbeginn Ende Februar lag der Preis bei gut 70 Dollar.
Weiterhin steht die Lage an der Strasse von Hormus im Blick der Finanzmärkte. Nach iranischen Angaben haben in den vergangenen 24 Stunden 26 Schiffe die für den Welthandel wichtige Strasse von Hormus passiert. Dies sei in Koordination mit der Marine der iranischen Revolutionsgarden erfolgt, hiess es in einem Bericht der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim. Es handelte sich demnach um Öltanker, Frachter und andere Handelsschiffe.
Dies sorgte offenbar für ein wenig Entspannung am Ölmarkt. Irans Streitkräfte hatten kurz nach Kriegsbeginn faktisch die Kontrolle über die für den Energiehandel wichtige Strasse von Hormus übernommen. Eine dauerhafte und vollständige Öffnung der Strasse von Hormus ist aber weiter nicht in Sicht.
Unter dem durch den Iran-Krieg entstandenen Energiepreisdruck lockert Grossbritannien unterdessen die Sanktionen auf russisches Öl. Die britische Regierung erlaubt auf unbestimmte Zeit den Import von Flugzeugtreibstoff und Diesel, der in Drittländern aus russischem Öl raffiniert wurde. Die Massnahme soll Regierungsangaben zufolge stetig überprüft werden.
(AWP)