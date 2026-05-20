Weiterhin steht die Lage an der Strasse von Hormus im Blick der Finanzmärkte. Nach iranischen Angaben haben in den vergangenen 24 Stunden 26 Schiffe die für den Welthandel wichtige Strasse von Hormus passiert. Dies sei in Koordination mit der Marine der iranischen Revolutionsgarden erfolgt, hiess es in einem Bericht der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim. Es handelte sich demnach um Öltanker, Frachter und andere Handelsschiffe.