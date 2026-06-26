Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI verbilligten sich in der ‌Spitze ⁠um mehr als zwei Prozent auf 73,70 beziehungsweise 70,34 Dollar je ⁠Fass. Auf Wochensicht sind die Notierungen um jeweils acht Prozent eingebrochen. Zeitweise waren sie ‌auf das Niveau vor Beginn des Iran-Krieges ‌gefallen. Der Raffinerieriese Saudi Aramco nahm ​am Freitag nach einer fast viermonatigen Unterbrechung die Verladung von Öl an seinem Terminal in Ras Tanura am Persischen Golf wieder auf, wie Versanddaten der LSEG zeigten. Zudem passierten weitere gestrandete Öltanker die Strasse von ‌Hormus. Der Markt reagiere auf die gestiegenen Liefermengen und China habe die Rohölnachfrage noch nicht wieder angekurbelt - das drücke die Preise, sagte June Goh, ​Senior-Analystin für den Ölmarkt bei Sparta Commodities.