Zusätzlich belastet wurden die Preise auch durch die mögliche Rückkehr libyschen Öls auf den Markt. In einer Erklärung der Vereinten Nationen hiess es, Delegierte aus dem Osten und Westen des geteilten Libyens hätten sich auf Kriterien und Zeitpläne für die Ernennung eines Gouverneurs und eines Vorstands der Zentralbank des Landes geeinigt. Dieser Schritt könnte zur Lösung der Krise um die Kontrolle der Öleinnahmen beitragen, die zu drastischen Einbussen bei Libyens Ölproduktion und -exporten geführt hat. «Jede Wiederbelebung der libyschen Produktion würde einen Markt treffen, der bereits von Sorgen über eine schwache Nachfrage in den USA und China geplagt ist,» hiess es in einem Kommentar von ANZ.