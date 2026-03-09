Auslöser ist der neuerliche Ölpreissprung vom Wochenende. Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent stieg in der Nacht auf Montag um bis zu 29 Prozent auf fast 120 Dollar und lag am Morgen noch rund 24 Prozent im Plus - der höchste Stand seit Sommer 2022. Seit Kriegsbeginn vor etwas mehr als einer Woche hat sich Rohöl um rund 50 Prozent verteuert. Hintergrund ist die sich zuspitzende Lage im Nahen Osten: Der Iran-Krieg bedroht die Durchfahrt durch die Strasse von Hormuz, über die in normalen Zeiten täglich rund ein Fünftel des weltweiten Ölhandels abgewickelt wird.