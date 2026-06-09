Insgesamt würden die Ölpreise aber nur noch verhalten auf die Nachrichten aus dem Nahen Osten reagieren, schreibt Carsten Fritsch, Rohstoffexperte bei der Commerzbank. Er verweist auf Anpassungen an die Ausfälle der Öllieferung aus der Golfregion. So würden Ölexporte via Pipelines zum Roten Meer und zum Golf von Oman geliefert. Zudem hätten die USA ihre Ölexporte beträchtlich gesteigert. Gleichzeitig sei die Ölnachfrage aus Asien und insbesondere aus China gesunken.