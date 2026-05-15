Brent-Rohöl stieg auf 109 Dollar je Barrel. Die Futures liegen in dieser Woche rund 7 Prozent im Plus. West Texas Intermediate notierte über 103 Dollar. US-Präsident Donald Trump äusserte sich widersprüchlich zu Hormus: Zu Fox News sagte er, die USA seien nicht auf eine offene Wasserstrasse angewiesen. Später sagte er in Peking an der Seite des chinesischen Staatschefs Xi Jinping: «Wir wollen, dass die Meerenge offen ist».
Der Krieg hat die weltweiten Ölbestände in Rekordtempo sinken lassen. Der Markt werde bis Oktober «stark unterversorgt» bleiben, selbst wenn die Kampfhandlungen im kommenden Monat endeten, erklärte die Internationale Energieagentur in dieser Woche. Am Dienstag unterstrichen US-Daten, wie der Konflikt die Inflation neu anheizt und den innenpolitischen Druck auf Trump vor den Zwischenwahlen im November erhöht.
China und die USA haben sich laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua, die sich auf Äusserungen von Xi nach seinem Treffen mit Trump am Freitag berief, auf eine Stabilisierung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen geeinigt.
Trump und Xi kamen nach ihrem Gipfel vom Donnerstag heute erneut zusammen. Gestern sprachen sie nach Angaben eines Vertreters des Weissen Hauses über den Iran-Krieg und die Strasse von Hormus. Der US-Präsident sagte, Xi gefalle die Idee, mehr amerikanisches Öl zu kaufen. In der offiziellen chinesischen Mitteilung wurde Energie unter den besprochenen Themen jedoch nicht erwähnt. Darin hiess es, der Nahe Osten sei Thema gewesen.
Seit Anfang April herrscht trotz einer Reihe von Zwischenfällen Waffenstillstand, doch Washington und Teheran scheinen bei der Beilegung ihrer Differenzen kaum Fortschritte zu erzielen. Trump erklärte kürzlich, der Waffenstillstand werde «massiv künstlich am Leben erhalten», und verspottete gleichzeitig die iranische Reaktion auf seinen Vorschlag zur Beendigung des Kriegs.
«Ich glaube, dass der Weg des geringsten Widerstands für die Preise in naher Zukunft weiterhin eher in Richtung einer Aufwärtsbewegung führt, da wir einen anhaltenden Rückgang der Rohöl- und Kraftstoffvorräte beobachten», sagte Dennis Kissler, Senior Vice President für den Handel bei BOK Financial Securities. «Da die aktuellen Positionen weit auseinanderliegen, ist eine Eskalation der Spannungen eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich.»
Die US-Seeblockade iranischer Häfen bleibt in Kraft. Die Gewässer in der Region sind für die Schifffahrt weiter gefährlich. Am Donnerstag wurde ein Handelsschiff an der Einfahrt zur Meerenge von unbefugten Personen beschlagnahmt und in iranische Gewässer gebracht.
Seit Beginn des Konflikts haben nur wenige Tanker den Persischen Golf verlassen. Dadurch wurden wichtige Energielieferungen, darunter Erdgas, zu Kunden weltweit gedrosselt. Das Handelshaus Vitol Group bietet Käufern irakisches Rohöl an – ausserhalb von Hormus. Das deutet darauf hin, dass einige Ladungen erfolgreich aus dem Golf herausgebracht worden sein könnten.
Die Lieferungen von Rohöl und Kraftstoffen durch die Strasse von Hormus sanken im ersten Quartal nach Beginn der Kampfhandlungen Ende Februar um fast 6 Millionen Barrel pro Tag, wie die Energy Information Administration in dieser Woche mitteilte.
(Bloomberg)