Trump und Xi kamen nach ihrem Gipfel vom Donnerstag heute erneut zusammen. Gestern sprachen sie nach Angaben eines Vertreters des Weissen Hauses über den Iran-Krieg und die Strasse von Hormus. Der US-Präsident sagte, Xi gefalle die Idee, mehr amerikanisches Öl zu kaufen. In der offiziellen chinesischen Mitteilung wurde Energie unter den besprochenen Themen jedoch nicht erwähnt. Darin hiess es, der Nahe Osten sei Thema gewesen.