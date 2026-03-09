Der Preis für ein Fass (159 Liter) Rohöl der Nordsee-Marke Brent stieg in der Nacht auf Montag um bis zu 29 Prozent auf fast 120 Dollar. Allerdings kam der Preis dann im Tagesverlauf schon wieder deutlich zurück. Am späteren kostete Brent gut 100 Dollar, was aber immer noch knapp neun Prozent mehr waren als am Freitag.