Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI ⁠verbilligten sich um jeweils mehr als ein Prozent auf 92,40 und 87,37 ‌Dollar je Fass. Auf Wochensicht verloren ‌die Notierungen mehr als ​zehn und knapp neun Prozent. Nach den Worten von US-Vizepräsident JD Vance stehen die USA und der Iran kurz vor einem Abkommen. Einem Medienbericht zufolge haben sich beide Seiten ‌auf eine Grundsatzerklärung zur Verlängerung der Waffenruhe verständigt. US-Präsident Donald Trump müsse der Vereinbarung jedoch noch zustimmen. Solange die Erwartung einer ​Einigung bestehe, habe der Rohölpreis noch Spielraum ​nach unten, sagte IG-Analyst Tony Sycamore.