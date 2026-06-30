Nach der Preisexplosion durch den Krieg im Nahen Osten steuern die Ölpreise auf ihren stärksten Rückgang im Quartal seit Beginn der Corona-Pandemie Anfang ‌2020 zu. Investoren ⁠setzen weiter auf eine Entspannung im viermonatigen Konflikt zwischen den USA und dem ⁠Iran. Die Nordseesorte Brent fiel am Dienstag zeitweise um bis zu 1,5 Prozent auf 72,04 Dollar pro ‌Barrel. Im Juni verbilligte sich Brent bisher um rund 20 ‌Prozent und fiel damit den dritten ​Monat in Folge. Im März hatte Brent nach dem Kriegsausbruch mit einem Preissprung von fast 60 Prozent den grössten Monatsanstieg seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt.