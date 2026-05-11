Die USA und der Iran kommen bei ihren Bemühungen um ein Ende des Kriegs allerdings nicht voran. Im Gegenteil: US-Präsident Donald Trump bezeichnete die jüngste Antwort des Irans auf den US-Vorschlag für eine diplomatische Lösung des Konflikts als «völlig inakzeptabel» und sprach weitere Drohungen gegen die Islamische Republik aus. Der Iran zeigte sich davon unbeeindruckt und stellte seinerseits Forderungen.