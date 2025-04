Kurz vor dem Wochenende dürften aber auch Konjunkturdaten stärker in den Fokus der Rohstoffmärkte rücken. Am Nachmittag steht der US-Arbeitsmarktbericht für März auf dem Programm, der am Markt stark beachtet wird, weil er eine grosse Bedeutung für die Geldpolitik in den USA hat. «Ein starker Stellenaufbau würde die US-Konjunktursorgen sicherlich etwas beruhigen, zumal die Zoll-Unsicherheit im März bereits nicht gerade gering war», schreiben die Experten der Dekabank.