Nachdem es mit den Notierungen im frühen Handel nur leicht nach unten gegangen war, bauten sie ihre Verluste im Tagesverlauf deutlich aus. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im August gab zuletzt um mehr als drei Prozent auf 94,60 US-Dollar nach. Zeitweise war der Preis bis auf ein Tagestief bei 93,93 Dollar gefallen.