In der vergangenen Woche hatte vor allem zu Beginn die Beruhigung der Lage in Nahost mit einem Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran die zuvor stark gestiegenen Notierungen wieder nach unten gedrückt. So hatte die Furcht vor einer Blockade der Strasse von Hormus, einer der wichtigsten Schiffstransportrouten für Öl, durch den Iran schlagartig nachgelassen.