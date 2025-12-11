Die Beschlagnahmung eines Öltankers im Konflikt mit Venezuela vor der Küste des südamerikanischen Landes hinterliess unter dem Strich kaum Spuren bei den Ölpreisen, die infolge der Nachricht nur kurz anzogen. Experte Rennie geht zwar davon aus, dass «die Beschlagnahmung eines sanktionierten Schiffes vor Venezuela durch die USA und der Angriff der Ukraine auf ein weiteres Schiff der russischen Schattenflotte im Schwarzen Meer» die kurzfristigen Sanktions- und Kriegsrisikoprämien weiter erhöhen dürften. Dem stehe die genannte, erwartete Überversorgung gegenüber.