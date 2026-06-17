Inzwischen liegt der Ölpreis für die Sorte Brent trotz des jüngsten Anstiegs nur noch etwa zehn Prozent über dem Stand vor dem Iran-Krieg, nachdem er im April zeitweise auf mehr als 120 Dollar je Barrel gestiegen war. Zuletzt hat ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran die Hoffnung auf ein Ende des Krieges und die damit einhergehende Freigabe der Strasse von Hormus für Öltransporte verstärkt.