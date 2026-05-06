Experten bleiben jedoch mit Blick auf die weitere Entwicklung skeptisch. «Selbst wenn wir Schlagzeilen über eine gewisse Deeskalation sehen, verzögert sich die Erholung des Angebots zwangsläufig», sagte Analyst Dilin Wu, ein Research-Stratege bei der Pepperstone Group. «Das ist kein Schalter, den man einfach umlegen kann: Die Öllieferungen durch die Meerenge sind nach wie vor begrenzt, und es braucht noch Zeit, bis gestrandete Tanker umgeleitet werden, der Versicherungsmarkt die Risiken neu bewertet und die Förderung wieder hochgefahren wird.»