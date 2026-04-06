Am Wochenende hatten sich Donald Trump und Teheran mit gegenseitigen Drohungen und Beleidigungen überzogen. Aus pakistanischen Geheimdienstkreisen hiess es am Ostermontag, den Kriegsparteien sei ein Plan für eine 45-tägige Waffenruhe mit Friedensgesprächen vorgelegt worden. Eine Annäherung, insbesondere für die Öffnung der vom Iran blockierten Strasse von Hormus, scheint aber weit entfernt. Dort hat der Schiffsverkehr zwar inzwischen wieder etwas angezogen, gleicht aber immer noch einem Rinnsal im Vergleich zur Zeit von vor dem Konflikt.