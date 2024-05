Druck kam von Lagerdaten aus den USA: Der Verband American Petroleum Institute (API) hatte am Vorabend einen Anstieg der landesweiten Benzin- und Destillatevorräte gemeldet. Auch die Rohölbestände am bedeutenden Umschlagplatz Cushing im US-Bundesstaat Oklahoma sind demnach gestiegen. Die offiziellen Daten des Energieministeriums werden am Nachmittag veröffentlicht.