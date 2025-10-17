Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 60,76 US-Dollar. Das waren 30 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November fiel um 26 Cent auf 57,20 Dollar.Zeitweise rutschte die Notierung für Brent-Öl aus der Nordsee bis auf 60,50 Dollar je Barrel ab. So tief stand der Preis zuletzt Anfang Mai. Zeitgleich fiel der Preis für US-Öl bis auf 56,91 Dollar und damit ebenfalls auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai.