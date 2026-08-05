Nach dem starken Rückgang vom Vortag mit der Hoffnung auf eine Einigung im Iran-Krieg ging es mit den Notierungen am Ölmarkt aber nur noch leicht nach unten. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober wurde bei 78,84 US-Dollar gehandelt und damit mehr als ein halbes Prozent tiefer als am Vortag.