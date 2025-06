Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank wies in seiner jüngsten Studie darauf hin, dass die Nachfrage nach Rohöl auf dem Weltmarkt derzeit nur moderat steige. Am Morgen hatte die Regierung in Japan gemeldet, dass die Menge an importiertem Rohöl im Mai kräftig gesunken sei. Generell dürfte die Ölnachfrage durch den anhaltenden Handelskonflikt der USA mit den meisten seiner Handelspartner weiterhin beeinträchtigt werden, sagte Commerzbank-Experte Fritsch.