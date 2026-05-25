Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der globalen Referenzsorte Brent zur Lieferung im Juli fiel im asiatischen Handel um 5,7 Prozent auf 97,66 US-Dollar. Das ist der niedrigste Stand seit gut zwei Wochen. Wegen der kriegerischen Auseinandersetzung am Persischen Golf war der Ölpreis in diesem Jahr zwischenzeitlich auf ein Hoch bei etwas mehr als 126 Dollar geklettert.