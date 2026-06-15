Der Entwurf sieht iranischen Medienberichten zufolge vor, die für ​den weltweiten Ölhandel zentrale Strasse ​von Hormus innerhalb von 30 Tagen wieder zu öffnen. Während einer 60-tägigen Waffenruhe solle ‌über ein umfassenderes Abkommen verhandelt werden, sagte Gharibabadi. Seit der Schliessung der Meerenge, durch die ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssiggasversorgung fliesst, ​fehlen ​dem Weltmarkt Millionen Barrel Öl und ⁠Gas. «Die geopolitische Risikoprämie, die in den Rohölpreis ​eingepreist war, wird nun ⁠recht aggressiv abgebaut, da Händler die Aussicht auf wiederhergestellte Ölströme einpreisen», ‌sagte Tim Waterer, Chefmarktanalyst bei KCM Trade. Investoren beobachten zudem mit Vorsicht, wie schnell die Produzenten im Nahen ‌Osten die Ölförderung und -exporte nach den Kriegsschäden wieder aufnehmen ​können und ob weitere Schiffe in die Region einlaufen werden.