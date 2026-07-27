Der Preis für ein Fass (159 Liter) Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent gab im frühen Handel um bis zu sieben Prozent nach und fiel unter die Marke von 90 Dollar. Zuletzt reduzierte der Brent-Preis das Minus wieder etwas, lag aber mit knapp 93 Dollar immer noch vier Prozent unter dem Niveau vom Ende vergangener Woche. Auch der Preis für die US-Sorte WTI sank deutlich.