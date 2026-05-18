Die Regierung in Teheran fordere die USA auf, beide Positionen zu überdenken. In einem neuen Vorschlag konzentriere sich der ‌Iran auf ein Ende des Krieges, die Wiedereröffnung der Strasse von Hormus und ‌die Aufhebung der Sanktionen gegen die Schifffahrt. Die heikleren Fragen zum ​Atomprogramm und zur Urananreicherung würden demnach auf spätere Verhandlungsrunden vertagt. Eine Stellungnahme der USA liegt zunächst nicht vor.