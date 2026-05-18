Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um gut zwei Prozent auf bis zu 106,87 Dollar je Barrel. Der Preis für US-Leichtöl WTI gibt in der Spitze um 2,6 Prozent auf 102,65 Dollar je Barrel nach.
Hintergrund sind Berichte unter Berufung auf iranische Medien über mögliche Ausnahmen von US-Sanktionen für iranisches Öl. Unbestätigten Berichten zufolge hätten die Vereinigten Staaten eine vorübergehende Ausnahmeregelung für die Sanktionen gegen iranisches Öl vorgeschlagen, teilten Marktteilnehmer mit. Dies habe einige Bedenken zu Versorgungsengpässen gemildert.
Die USA zeigen sich nach Angaben eines iranischen Insiders zudem offen dafür, dem Land begrenzte friedliche nukleare Aktivitäten unter Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zu gestatten. Bei den eingefrorenen iranischen Vermögenswerten sei Washington bislang jedoch nur bereit, ein Viertel der Gelder schrittweise freizugeben, sagt die Person der Nachrichtenagentur Reuters.
Die Regierung in Teheran fordere die USA auf, beide Positionen zu überdenken. In einem neuen Vorschlag konzentriere sich der Iran auf ein Ende des Krieges, die Wiedereröffnung der Strasse von Hormus und die Aufhebung der Sanktionen gegen die Schifffahrt. Die heikleren Fragen zum Atomprogramm und zur Urananreicherung würden demnach auf spätere Verhandlungsrunden vertagt. Eine Stellungnahme der USA liegt zunächst nicht vor.
(Reuters)