US-Präsident Donald Trump hatte am Montag erklärt, die Gespräche mit dem Iran würden andauern. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Tasnim berichtet, Teheran habe die indirekten Verhandlungen mit Washington ausgesetzt ‌und damit für Verunsicherung gesorgt. In einem Interview mit dem Sender CNBC sagte Trump zunächst, es mache ihm nichts aus, wenn die Gespräche beendet seien. Kurz darauf ​erklärte er jedoch in einem Social-Media-Beitrag, die Gespräche würden fortgesetzt. ​Dem Sender ABC News sagte er, er erwarte ​in der kommenden Woche eine Einigung zur Verlängerung des Waffenstillstands und zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus. ‌Der Libanon verkündete unterdessen am Montag eine teilweise Waffenruhe zwischen der Hisbollah und Israel.