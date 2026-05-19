Unterdessen haben die USA ihre Sanktionen auf russisches Öl für weitere 30 Tage gelockert. Mit der Massnahme soll der Markt stabilisiert werden. Konkret bezieht sich die Ausnahmeregelung auf russisches Öl, das sich bereits auf Tankern auf Meeren befindet. Damit lockern die USA angesichts der im Iran-Krieg gestiegenen Energiepreise ein weiteres Mal für einige Wochen Sanktionen auf russisches Öl - es ist inzwischen das dritte Mal.