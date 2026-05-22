Jüngste Aussagen aus den USA und dem Iran waren zum Teil widersprüchlich und liessen zentrale Streitpunkte offen. Es ist daher weiter unklar, ob sich beide Länder nach den erneuten Eskalationsdrohungen der vergangenen Tage einem Abkommen annähern können - eine Entwicklung, die die Ölpreise stark schwanken liess.