Am Ölmarkt rückt das für kommenden Freitag geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin stärker in den Mittelpunkt des Interesses. Der Gipfel in Alaska dürfte für die Energiemärkte relevant sein, heisst es in einem Marktkommentar der Dekabank. «Ein aus Sicht Russlands positiver Ausgang dürfte auf dem Ölpreis lasten.»