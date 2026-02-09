Allerdings ist die Gefahr eines Konflikts nicht gebannt. Der iranische Aussenminister hatte ‌am Samstag erklärt, Teheran werde im Falle eines ⁠Angriffs US-Stützpunkte im Nahen Osten angreifen. Zudem ‌stehen weiterhin die Bemühungen im Fokus der Anleger, die Einnahmen Russlands aus seinen Ölexporten wegen ‍des Krieges in der Ukraine zu drosseln. Für ein wachsendes Angebot spricht zudem die Entwicklung in den USA: Dort erhöhten ​die Energiefirmen in der vergangenen Woche die dritte Woche ‍in Folge die Zahl der Öl- und Gasbohranlagen, wie der Ausrüster Baker Hughes am Freitag mitteilte.